بالفيديو.. أطباء سعوديون يتطوعون بإجراء عمليات عيون بنيجيريا

علي القحطاني(صدى):

تطوع أطباء عيون سعوديون، بالسفر إلى نيجيريا، لإجراء عمليات سحب المياه البيضاء للمحتاجين.

وقال الدكتور سعيد الودعاني، أخصائي طب وجراحة العيون، والعضو المشارك في قافلة الندوة الطبية للعيون بنيجريا، اليوم الثلاثاء، إن القافلة اختتمت أعمالها بإجراء 515 عملية جراحية مجانية.

وأوضح ” الودعاني ” ، أن العمليات التي أجرتها القافلة الطبية لجراحة العيون التي نظمتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي تمت بولاية كاتيسنا بنيجريا؛ إذ تم إجراء 515 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض.

وأضاف العضو المشارك في القافلة: ” أن العمليات الجراحية وعمل القافلة بالكامل، هو عمل إنساني تطوعي من أطباء عيون سعوديون، لإجراء عمليات الماء الأبيض لمئات المرضى الفقراء في نيجيريا ” .

وأشار ” الودعاني ” ، إلى أن ” الندوة العالمية تنظيم هذه القافلة لأول مرة في نيجيريا حيث تنتشر أمراض العيون والمياه البيضاء التي تحجب الرؤية وتصيب الكثيرين بالعمى في هذه المنطقة ” .