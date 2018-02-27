أمانة الشرقية تنفذ حملات تفتيشية في الخفجي وعين دار

نايف السالم(صدى):

تواصل بلدية محافظة الخفجي الحملة التفتيشية بالتعاون مع حملة (وطن بلا مخالف) التي تستهدف المحلات والمراكز المتعلقة بالصحة العامة، وأسفرت عن اغلاق 35 منشأة غذائية ومصادرة وإتلاف 85 كيلو من المواد الغذائية والحلويات مجهولة المصدر وإيقاف عدد 21 عامل من العمل لعدم وجود شهادة صحية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني أن الحملات التفتيشية تهدف لمتابعة سلامة الأغذية المعروضة بالمحلات والتأكد من التزام المنشآت الصحية كالمطاعم والمطابخ والحلاقين والبقالات بالاشتراطات الصحية حسب اللوائح وتعليمات البلدية بصحة البيئة.

وأفاد رئيس البلدية أن مسلخ أهالي المحافظة استقبل خلال شهر جمادى الأول 3162 ذبيحة ما بين أغنام وأبقار وإبل لافتاً الى أنه تم تنفيذ إعدام جزئي للأعضاء بعدد 174 رأس وإعدام كلي بعدد رأسين من الأغنام.

ودعا المهندس الحميداني المواطنين والمقيمين في نطاق خدمات بلدية الخفجي للإبلاغ عن الشكاوي والملاحظات المتعلقة بالصحة العامة من خلال التواصل عبر مركز 940.