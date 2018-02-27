الكشف عن ” كوربلاتي ميسيل ” بقوة 1800 حصان

جنيف(صدى):

يشهد معرض جنيف للسيارات هذا العام تقديم صناع سيارات جدد سيارات فائقة مثيرة جديدة بقوة حصانية كبيرة تٌدعى Corbellati, وهي شركة عملت في مجال الفنون الجميلة والمجوهرات لفترة من الوقت ولكن العائلة التي تملك الشركة تسعى للكشف عن أول سياراتها الفائقة وهي Corbellati Missile.

والتصميم يبدو جريء للغاية مستعار من السيارات بمحركات متوسطة تتواجد في السيارات الإيطالية مثل ألفا روميو 33 ستراديل و فيراري 330 P4. وتتميز السيارة بمحرك V8 سعة 9 لتر بشاحنين توربينيين مع 4 أعمدة للكامات العلوية وتولد السيارة 1.800 حصان مع ناقل حركة ترانزاكسل من ست سرعات ونظام تفاضلي محدود الانزلاق.

وتحمل السيارة هيكل من ألياف الكربون وتسعى الشركة لأن تتجاوز السيارة 500 كيلومترا في الساعة أو أكثر من 310 ميلا في الساعة مع تعليق قابل للتكيف ومكابح من الكربون سيراميك.وبهذه السرعة ستكون السيارة أسرع بكثير من هينيسي فينوم غ و كونيجسيج أجيرا RS والتي سجلت أكثر من 270 ميلا في الساعة.