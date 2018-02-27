الجمعية الفلكية بجدة: اليوم تحدث عاصفة جيومغناطيسية

نايف السالم(صدى):

قالت الجمعية الفلكية في جدة، اليوم الثلاثاء تحدث عاصفة جيومغناطيسية من الدرجة الاولى G وذلك مع دخول الأرض لسيل سريع من الريح الشمسية.

وأضافت الجمعية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : وتسبب الاتصال الأول بين تلك المادة الغازية والمجال المغناطيسي لكوكبنا بسطوع ضخم لأضواء الشفق القطبي كما يظهر في الصورة بسماء جزر لوفوتين بالنرويج.