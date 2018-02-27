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الجمعية الفلكية بجدة: اليوم تحدث عاصفة جيومغناطيسية

الجمعية الفلكية بجدة: اليوم تحدث عاصفة جيومغناطيسية
نايف السالم(صدى):

قالت الجمعية الفلكية في جدة، اليوم الثلاثاء تحدث عاصفة جيومغناطيسية من الدرجة الاولى G وذلك مع دخول الأرض لسيل سريع من الريح الشمسية.

وأضافت الجمعية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : وتسبب الاتصال الأول بين تلك المادة الغازية والمجال المغناطيسي لكوكبنا بسطوع ضخم لأضواء الشفق القطبي كما يظهر في الصورة بسماء جزر لوفوتين بالنرويج.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 43158 ] نشر منذ 1 ساعة

سبحان رب الكون العظيم ,,

,, متغيرات كثيره في هذا الكون فهل من متدبر ومتعض ……………..؟

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