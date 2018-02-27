تمكين الجهات الحكومية من شغل وظائفها بنفسها وفقًا للآلية المعتمدة

عادل الحربي(صدى):

أكد حمد المنيف ، المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية ، إن التمكين سيكون لكافة الجهات الحكومية ، لتشغل وظائفها بنفسها ، وفقًا للآلية المعتمدة والمنظمة لذلك .

وقال ” المنيف ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ” التمكين سيكون لكافة الجهات الحكومية من شغل وظائفها بنفسها عبر منظومة جدارة وفق الألية الحالية المعتمدة والمنظمة لذلك مع القيام بالمراجعة المستمرة لكل ما من شأنه تطوير وتحسين إجراءات منظومة التوظيف ” .

وأوضح متحدث الخدمة المدنية ، في إجابته على تساؤل أحد المواطنين ، أن وزارة التعليم ستكون من الجهات الممكنة من شغل وظائفها ، بينما تكون الهندسية ، ضمن إعلان الوظائف الإدارية للجهات غير الممكنة من شغل وظائفها .

وحول تساؤل أحد المواطنات عن مفهوم ” الغير ممكنة ” ، تابع حمد المنيف قائلًا ” توجه الوزارة المستقبلي اختي الكريمة كما صرح به معالي الوزير – حفظه الله – في أكثر من مناسبه هو تمكين كافة الجهات الحكومية من شغل وظائفها بنفسها وفق الآلية المعتمده والمنظمة لذلك ” .