” تامر حسني ” يحيي حفلاً في الرياض والحضور لجميع الفئات

أماني الغامدي(صدى):

طالبت هيئة الترفيه، من خلال حسابها ” روزنامة الترفيه ” ، المغني المصري تامر حسني إلى الغناء في المملكة.

وقالت ” روزنامة الترفيه ” ، عبر حسابها على موقع التواصل ” تويتر ” : ” يا تامر عاوزين منك حاجة.. عندنا مسرح كبير وجو حلو وجمهور يحبك ” ، ليرد قائلاً: ” من عينيا.. جمهوركم على راسي، وكل الحب والشرف أكون وسطكم وسط أهلي وأحبابي وأنا اللي بعشقكم وأعلم تماماً مدى حبكم وتقديركم لي، وكلي فخر ” .

وأعلن حساب ” الروزنامة ” ، عن إقامة حفل لتامر حسني في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة في 30 مارس 2018.

وأوضح الحساب، أن الحفل لجميع الفئات ” النساء والرجال ” ، وسيتم الفصل بين الجنسين، حيث سيكون الرجال في جهة، والنساء في الجهة الأخرى.