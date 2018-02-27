حلقات القرآن تقود العمري للفوز بلقب ” تدبر “

نايف السالم(صدى):

فاز الطالب فارس صالح العمري من مجمع البر المسائي التابع لجمعية خيركم لتحفيظ القرآن بالمركز الأول في الفرع الثالث في مسابقات وزارة التعليم للقرآن الكريم والسنة وعلومهما ” تدبر ” على مستوى الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة.

من جهته بيّن مدير عام خيركم الاستاذ صابر بامخرمه والذي هنأ الطالب فارس بهذا الانجاز بأن المسابقة المعتمدة من وزارة التعليم بدأت بجنوب وشرق جدة والآن أصبحت على مستوى المحافظة وقد فاز ابن خيركم بالمركز الأول في كليهما ، موضحاً أن الجمعية لا يمر عام حتى يحظى طلابها بالمراكز الأولى في مسابقات القرآن على مستوى المدارس وجمعيات القرآن وذلك لكون معلميها يهتمون بشكل مباشر بالكيف وليس بالكم ، فالجمعية لا تخرج حافظاً للقرآن وحسب بل يجب أن يكون متقناً وينال أعلى الدرجات.

يذكر أن الطالب فارس العمري والذي مثل ثانوية طليطلة في مسابقة ” تدبر ” أكد ان الحلقات كانت السر وراء تميزه وتفوقه في مسابقات القرآن على مستوى جدة.