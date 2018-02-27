طرق بسيطة لعلاج صداع الجيوب الأنفية

متابعات(صدى):

يؤثر صداع الجيوب على المنطقة المحيطة ب​الأنف​، وعادة ما يصاحبه التهاب في هذه المنطقة أو يكون تالياً له، كما قد يحدث بسبب الحساسية أيضأً والتي تزداد في موسم الربيع.

ومن فوائد وجود هذه ​الجيوب الأنفية​ أنها تجعل الصوت أعلى، وتحفظ حرارة الوجه في أوقات ​البرد​، كما تجعل وزن الجمجمة أخف، لكن عند التهاب الجيوب الأنفية تبدأ مجموعة من المشاكل منها ​الصداع​.

وصاحب صداع الجيوب الأنفية مجموعة من الأعراض، مثل: ألم في الخدين، وارتفاع الحرارة، وانسداد الأنف، وفقدان ​حاسة الشم​، وتحول المخاط إلى اللون الأخضر، مع تورّم الخدين قليلاً أحياناً.

وفي كثير من الأحيان لا تنجح مسكنات الألم في تخفيف هذا الصداع، ويمكنك في هذه الحالة اللجوء إلى العلاجات المنزلية، مثل استنشاق بخار ​الماء​ المغلي ببطء، وتنظيف الأنف بالماء و​الملح​، ووضع كمادات دافئة حول الأنف ومسح الوجه بها، وفي بعض الأحيان قد يصف الطبيب مضاداً حيوياً للقضاء على الالتهاب.