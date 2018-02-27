بالفيديو .. فياض الرويلي في مقابلة تلفزيونية بعد تنفيذه مهمة بحرب الخليج الثانية

عادل الحربي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يعود إلى أيام حرب الخليج الثانية.

ويظهر الفيديو قيام أحد مذيعي التلفزيون السعودي بإجراء مقابلات مع طياري القوات الجوية الملكية بعد عودتهم من تنفيذ المهام الموكلة لهم داخل الأراضي العراقية.

ويوضح المقطع أن الطيار الذي تم معه إجراء هذا المقطع هو معالي رئيس هيئة الأركان العام الفريق أول “ فياض بن حامد الرويلي ” ، أحد أبرز طياري القوات الجوية الملكية.

يذكر ان معالي الفريق فياض من مواليد محافظة طريف في عام 1958، وتلقى تعليمه الثانوي في مدينة أخرى لأن مدينته لم يكن بها مدارس ثانوية، ومن ثم التحق بالكلية الجوية وتخرج برتبة ملازم أول طيار.

