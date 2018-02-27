طلاب جامعة جازان: نعاني من عدم توفير المواقف اللازمة لمركباتنا

تركي السالم(صدى):

أعرب طلاب جامعة جازان، عن معاناتهم بسبب عدم توفير المواقف اللازمة لمركباتهم؛ ما يعرضهم لمخالفات مرورية تلتهم المكافآت التي يحصلون عليها.

وباشرت الجهات المرورية رصد المخالفات المرورية بحق مركبات الطلاب المتوقفة في الشارع المجاور للجامعة في ظل انعدام المواقف.

وطالب كثير من الطلاب بتوفير عدد كافٍ من المواقف، مشيرين إلى عدم قدرتهم على دخول القاعات الدراسية نظراً لبعد المسافة؛ حيث يتأخرون على مواعيد المحاضرات.

وقالت مصادر : المستثمر المؤجر رفض فتح الأبواب للطلاب من أجل وضع مركباتهم في المواقع التي أخلتها الجامعة.

وأضافت المصارد : يوجد شارع في تلك الناحية قد يساهم فتحه في تخفيف معاناة الطلاب، علماً بأن الأرض المخصصة لمواقف الجامعة لا تكفي.