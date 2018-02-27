بالصور.. إغلاق ” نتافات دواجن ” في الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

شنت لجنة مُشكلة من ” وزارة البيئة والمياه والزراعة وأمانة الطائف والشرطة ” ، جولات ميدانية نتج عنها إغلاق ” نتافات دواجن ” مُخالفة وحررت مخالفات لأصحابها.

وكانت صدرت أوامر سامية، تنص على إغلاق جميع نتافات الدواجن، ومنع إصدار تراخيص لها، نظراً لكونها مصدراً للعدوى وانتشار الأمراض الوبائية .

ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي موقع مخالف لأنظمة البيئة، عبر رقم البلاغات المجاني 8002470000 أو من خلال مراجعة مديرية الزراعة.