تعليم جازان: حريق مدرسة البنات بأبو عريش محدودًا

تركي السالم(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لتعليم جازان، يحيى عطيف، أن الحريق الذي نشب بإحدى مدارس البنات بمحافظة أبوعريش اقتصر على وحدة تكييف الفصل الجدارية.

وأوضح ” عطيف ” ، أنه قد تم استدعاء الدفاع المدني على الفور، وتبين أن الحريق كان في أحد الفصول التعليمية لطالبات الفكرية وكان خاليا من الطالبات، مشيدًا بجهود قائدة المتوسطة الثانية للبنات بأبي عريش ومنسوبات المدرسة في التعامل مع الحريق عبر مسارعتهن لاستخدام طفايات الحريق اليدوية إضافة إلى تنفيذهن خطة الإخلاء بشكل مثالي.

وأشار المتحدث الرسمي لتعليم جازان، إلى أن الحريق لم يسفر عنه اصابات مؤثرة في الوقت الذي تم نقل ثمان طالبات ومعلمة لقسم الطوارئ للاطمئنان على صحتهن وقد غادرن المستشفى بعد التأكد من سلامتهن.