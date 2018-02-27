فولكس فاجن تقدم ” T-Roc كابروليه ” في 2020

برلين(صدى):

أكدت فولكس فاجن تقديم سيارتها T-Roc متعددة الاستخدامات في صورة سيارة مكشوفة في عام 2020 وتصنيعها في مصنع أوسنابروك, وعرضت الشركة رسومات تستعرض ملامح السيارة كما قدمت موديل تجريبي يستعرض شكل السيارة المرتقبة والموديل التجريبي يحمل اسم T-Cross Breeze وهي سيارة متعددة الاستخدامات مكشوفة بطلاء ذهبي .

وفي نسخة الانتاج من السيارة فالشركة سوف تقدم السيارة بسقف قياسي قماشي قابل للطي كما في موديل رانج روفر ايفوك, وحققت سيارة رانج روفر مبيعات ضخمة من إيفوك المكشوفة وهذا هو السبب أن فولكس فاجن قررت الانضمام إلى هذا القطاع الغريب من السيارات.

وتخطط فولكس فاجن لاستثمار 80 الى 100 مليون دولار في مصنع أوسنابروك للتحضير لوصول نموذج T- T-Roc الجديد . وبحلول عام 2020، تعتزم الشركة توسيع نطاق سياراتها متعددة الاستخدامات في جميع أنحاء العالم إلى 20 نموذج.