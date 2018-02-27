تنسيق الباحة يعقد اجتماعًا مع مؤسسة الراجحي الخيرية

خالد الدريبي(صدى):

عُقد مؤخرًا في مقر أمانة المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بمنطقة الباحة لقاء أمين عام المجلس التنسيقي الاستاذ علي جمعان سرور مع مدير فرع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية لبحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية وتنسيق الباحة .

كما تم في هذا اللقاء دراسة أوجه التعاون بين الطرفين وفي مستهل اللقاء ألقى أمين المجلس كلمة ترحيبية تطرق من خلالها لعرض ما يصبو إليه المجلس وما يود تقديمه من تسهيل لمهام الجمعيات والجهات الخيرية في المنطقة للاستفادة من المسارات التي تقدمها المؤسسة للجهات في كآفة أنحاء المملكة بما فيها منطقة الباحة.

وتقدم الاستاذ علي جمعان الغامدي مدير فرع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية والوفد المرافق له بعرض إفادة كاملة عن ما تقدمه المؤسسة وماهي آلية عملها كما أبدى الوفد استعدادهم لتقديم الخدمات والتوضيح لأي آليه تطلبها أي جهة خيرية عن طريق المجلس.

وفي ختام اللقاء وجه آل سرور الشكر إلى صاحب السمو الملكي أمير منطقة الباحة رئيس المجلس التنسيقي على دعمه وحرصه على إحداث نقلة تنموية نوعية بالمنطقة على كافة الأصعدة والشكر لمؤسسة الشيخ سليمان الراجحي كمؤسسة داعمة ذات خبرة وتجارب كبيرة على الدور الذي تقوم فيه بالمملكة عامة والمنطقة بصفة خاصة.

كما أبدى استعداد أمانة المجلس لدعم وتقديم كافة الامكانات المتاحة لاستضافة أي نشاط أو فعالية بالشراكة مع المؤسسة لتسهيل وتنسيق الجهود وجعل المنظمات غير الربحية تستفيد من الدعم المادي لهذه المؤسسة المبارك في برامجها التي تحدث أثر على صعيد الجهات والمستفيدين من خدماتها .

وطالب الحضور باستمرار عقد مثل هذه الاجتماعات الدورية لما تحققه من فائدة كببره في تنسيق الجهود وتبادل المعلومات والخبرات وايجاد الحلول للمعيقات واستعراض قصص النجاح.