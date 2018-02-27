جمعية القلب السعودية تطلق مؤتمرها السنوي برعاية كريمة من مرضاها

سعيد العجل(صدى):

ينطلق المؤتمر السنوي التاسع والعشرون لجمعية القلب السعودية في الرياض للفتره من ١ مارس ٢٠١٨ الى ٣ مارس ٢٠١٨ في فندق كراون بلازا الرياض برعاية كريمة من مرضى القلب.

‏وكشف ‎رئيس جمعية القلب السعودية، الدكتور حسام بن فالح الفالح خلال الموتمر الصحفي الذي عقد اول امس بالرياض عن تكريم خلف البلوي المشارك في مارثون الرياض ايماننا من الجمعية باهمية رياضة المشي و قال الفالح ، أن هذا المؤتمر ينطلق وفق أهداف مرسومة معتمدين في ذلك على إعداد برنامج علمي متميز يراعي أدق التفاصيل من قبل لجنة علمية أعضاءها من الكفاءات في المجالات المختلفة من التخصصات القلبية ويرأسها العميد الدكتور فايز بخاري .

‏‎وأضاف أن استضافة المملكة الدائم للفعاليات المتقدمة في مجال طب القلب يعد دلالة واضحة لما وصلت إليه بلادنا الحبيبة من مكانة مرموقة في مجالي طب القلب وجراحته ويتمشى مع رؤية ٢٠٣٠ للوصول لرعاية صحية افضل للمرضى في المملكة، وفِي دعم المحتوى الوطني الذي يتمثل في إبراز الأبحاث العلمية الوطنية ، وفِي تلاقي الخبراء في هذا الملتقي الوطني.

كما أن محور المؤتمر الأساسي هذه السنة سيكون ( تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية القلبية) وهو أحد الأهداف الاستراتيجية للتحول الوطني، وسيكون موضوع الجلسة الرئيسيّة صباح يوم الجمعة الثاني من مارس عن مفهوم الكفاءة والجودة في الخدمات القلبية ، ويشارك في هذه الجلسة نخبة من المختصين في هذا المفهوم.

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وأشار الدكتور الفالح الى أن المؤتمر التاسع والعشرون يأتي مختلفاً هذه السنة حيث أن الراعي للمؤتمر هم مرضى القلب انفسهم كونهم المستفيد الأساسي من الخدمة الطبية المقدمة ، ولأن مناط البحث العلمي وتبادل الخبرات هو خدمة المريض في المقام الأول.

كما أوضح الفالح أن مؤتمر جمعية القلب السعودية سيكون مقترناً بملتقى الجمعية السعودية لقسطرة القلب السنوي الرابع ،ويرأس اللجنة العلمية التي خططت لهذا الملتقى الدكتور فواز المطيري ، وهو ما سيضيف زخماً كبيرا لفعاليات هذه السنة. كما بين الفالح أن إجمالي عدد الجلسات العلمية سيتجاوز ٦٧ جلسة علمية في مختلف التخصصات الدقيقة للقلب و ١٦ ورشة عمل و ٩١ بحث علمي واكثر من ٢٥ محاضر دولي و٣٠٠ محاضر محلي موزعة على 7 قاعات تعمل في نفس الوقت ولمدة ثلاثة أيام، وهذه التخصصات تشمل كلاً من جراحة القلب و علاج قلب الاطفال و علاج كهرباء القلب و القسطرة التداخلية وعلاج احتشاء وقصور القلب وتصوير القلب بالاشعة الصوتية والمغناطيسية و المقطعية و تمريض القلب وفنيي تقنية القلب.

و توقع الفالح حضور اكثر من ٥٠٠٠ الاف ممارس صحي بالاضافة الى ذلك ستُبث خمس عمليات معقدة لقسطرة القلب بشكل مباشر من جدة والرياض بالإضافة الى مشاركة دولية من مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة بعملية لقسطرة القلب لكل منهما وبشكل مباشر للحضور وذلك لمناقشة اجراءات وتقنيات العلاجات التداخلية بواسطة القسطرة القلبية ضمن فعاليات ملتقى الجمعية السعودية لقسطرة القلب السنوي الرابع.

‏‎ كما سيتم تكريم اللجان المشاركة في المؤتمر وافتتاح المعرض المصاحب والذي تشارك فيه العديد من الشركات الطبية المتخصصة من داخل وخارج المملكة.

‏الفالح أشار الى انه سيعلن في المؤتمر عن جوائز البحث العلمي والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية الربع مليون ريال سعودي وهي جائزة البروفسيور محمد الفقيه السنوية، جائزة الدكتور زهير الهليس السنوية،

‏‎إضافة الى جائزة الدكتور وائل المحيميد والتي سيتم تدشينها والإعلان عن الفائز بها لأول مرة.

من جهته ذكر نائب رئيس الجمعية الدكتور محمد بالغيث ان تكلفة علاج مرضى القلب في المملكة عالية جدا ولذلك انتهجت الجمعية مبدى التوعية خير من العلاج و تحصر الجميعة على من خلال حملاتها التوعوية على نشر ثقافة ممارسة الرياضة و الابتعاد على كل مسببات مرض القلب و قال ان الجمعية أطلقت حملة اعرف ارقامك لمعرفة ارقام الوزن و الضغط و الطول والسكر ومدى مناسبتها لجسم الشخص وقد تم اطلاقها في الرياض و المدينة و الاحساء

‏‎الجدير بالذكر أن المؤتمر يعد الأضخم في الشرق الأوسط لتخصص طب وجراحة القلب ويشارك فيه خبراء ومتحدثون من مختلف دول العالم ويحضره سنويا قرابة الخمسة آلاف ممارس صحي.