بالصور.. مدير مستشفى الملك سلمان بتبوك يفتتح معرض الصحة المدرسية

محمود البلوي(صدى):

افتتح مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني اليوم معرض الصحة المدرسية ، بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العُمري وعدد من مسؤولي إدارة التعليم بالمنطقة، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية.

وأوضح مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني: أن المعرض يشارك فيه عدد من مدارس المنطقة بهدف جعل الطلاب والطالبات أنفسهم مثقفين صحيين كنموذج يعد هو الأول من نوعه على مستوى المملكة بحيث يقوم الطالب والطالبة بعرض المواد التثقيفية المعطاة لمدارسهم على الحضور، الأمر الذي يعد مؤثراً وجديداً في أساليب التثقيف الصحي الذي ينشأ من أفراد المجتمع أنفسهم وبمشاركتهم.

وأشار اللواء الزهراني إلى أن المعرض يتضمن عدداً من العروض التلفزيونية والمسرحية علماً بأنه تم عقد عدد من ورش العمل قبل أسبوعين من انطلاقته تخللها لقاء تعريفي بين المرشد الطلابي وطلابه في المدارس المشاركة من جهة وأعضاء اللجنة العلمية بالمستشفى من جهة أخرى.

يذكر أن المعرض يشارك فيه قسم التثقيف الصحي وقسم الطب الوقائي ( الصحة المدرسية ) وتعليم تبوك.