غدًا.. بدء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

علي القحطاني(صدى):

تصدر غدًا الأربعاء، الشركة السعودية للكهرباء، ثاني فاتورة كهرباء إلكترونية موحّدة لجميع المشتركين الذين يصل عددهم إلى 9 ملايين مشترك، والتي تتضمن التعريفة الجديدة للكهرباء والتي تم تطبيقها مطلع العام الجاري.

وطبقًا للأوامر الملكية فقد تقرر أن يكون إصدار فاتورة الكهرباء للمواطنين في اليوم الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي بعد تثبيت موعد صرف الرواتب لموظفي القطاع الحكومي والعسكري.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد أطلقت الشهر الماضي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت.

ويمكن معرفة قيمة فاتورة الكهرباء بعد التعرفة الجديدة عن طريق الدخول على هذا الرابط هنا .