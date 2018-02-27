حملات أمنية لمراقبة مخالفي غسيل السيارات بجدة

نايف السالم(صدى):

تسعى بعض الجهات المعنية في جدة ، لتطبيق قرار حديث ، يقوم على الحد من الظواهر السلبية ، والتي تؤدي إلى التشوهات البصرية بالمنطقة ، خاصةً فيما يتعلق بمخالفات غسيل السيارات .

وتعمل الجهات المعنية على متابعة كافة مخالفي غسيل السيارات، في الأماكن العامة والشوارع ومواقف السيارات بالأسواق ، فضلًا عن حراس العمائر ، بهدف القضاء على الظاهرة التي تسبب العديد من الأضرار والتي تتمثل في تشويه المظهر الحضاري وإهدار المياه .

وستتخذ الجهات المختصة ، ممثلة في الأمانات والجهات الأمنية ، إجراءاتها لضبط المخالفين وتطبيق الأنظمة بحقهم .