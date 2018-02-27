نصائح مهمة اتبعيها خلال تصفيف الشعر

متابعات(صدى):

نصح مصفف الشعر الألماني ينس داغنه بضبط مكواة فرد الشعر على درجة حرارة 180 مئوية عند تصفيف الشعر الخفيف، أما عند تصفيف الشعر الكثيف أو المجعد أو كثير الخصلات فيمكن استعمال درجات حرارة أعلى، حتى 220 درجة مئوية حداً أقصى.

وأضاف الخبير الألماني أنه ينبغي البدء في تصفيف الشعر بدرجة حرارة منخفضة، على أن تُرفع بعد ذلك تدريجياً، حتى الحصول على النتيجة المرغوبة.

وقبل استعمال مكواة فرد الشعر نصح ينس داغنه بتجفيف الشعر، لحماية بنيته من ناحية، ولتحقيق تأثير تصفيف جيد من ناحية أخرى.