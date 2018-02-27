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دور العرض العالمية تطرح فيلما هوليووديا لمخرجة سعودية

دور العرض العالمية تطرح فيلما هوليووديا لمخرجة سعودية
أماني الغامدي(صدى):

تعتبر المخرجة السعودية هيفاء منصور ، أول مخرجة سعودية تدخل إلى هوليوود من الباب العريض ، حيث تطرح دور العرض السينمائية العالمية في الاشهر المقبلة فيلما هوليووديا من تنفيذها .

ويحمل الفيلم اسم ” Mary Shelley ” ويروي قصة الحب التي نشأت بين المؤلفة ماري شيلي والشاعر بيرسي بيش شيلي، والتي كانت السبب في إلهامها لكتابة رواية الرعب الشهيرة ” فرانكنستاين ” ، التي تتناول قيام عالم بصنع إنسان من أطراف بشرية مختلفة، ولكنه ينقلب عليه في النهاية.

وتؤدي البطولة النسائية في الفيلم النجمة العالمية ميسي وليامز بطلة المسلسل الشهير ” Game of Thrones ” .


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