بالصور.. قرية الباحة التراثية تشهد زيارة رئيس هيئة الأركان البريطاني وعدد من الوفود

إبراهيم الزهراني(صدى):

زار قرية الباحة التراثية بالجنادرية اليوم رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني الفريق أول ستيورت بيتش يرافقه الملحق العسكري السعودي بلندن، اللواء طيار عبد الله بن صالح الزغيبي .

وكان في استقباله نائب رئيس الوفد سعيد ناصر ريحان ورئيس اللجنة الإعلامية عبدالله بن علي الغامدي ورؤساء اللجان .

واستمع الفريق أول ستيورت بيتش ومرافقيه إلى شرح عما تحويه القرية من أركان وفعاليات وحرف يدويه وتجولوا في أركانها كما شاهدوا عدد من الفلكلورات الشعبية التى تشتهر بها الباحة .

وأبدى ستيورت اعجابه بما شاهده من تراث عريق مقدماً شكره على حسن الاستقبال وكرم الضيافة .

بعد ذلك قدم نائب رئيس الوفد هدية تذكارية للفريق ستيورت فيما قدم معاليه هدية للقرية بهذه المناسبة.

كما أن القرية شهدت زيارات لعدد من الوفود حيث قام السفير ألمير شاهوفيتش مساعد وزير الخارجية البوسنى رئيس قسم العلاقات متعددة الأطراف وعدد من المسؤولين بزيارة للقرية التراثية اطلعوا من خلالها على العديد من الحرف اليدوية كما زاروا القاعة التفاعلية السينمائية وما حوته من أفلام وثائقية تعرض تنمية الباحة ومقوماتها السياحية والتراثية ، وابدو سرورهم بزيارة قرية الباحة مقدمين شكرهم وتقديرهم على استقبالهم وفِي نهاية الزيارة قدم نائب رئيس الوفد هديه تذكارية بهذه المناسبة.

كما زار وفد كلية القيادة والأركان قرية الباحة التراثية مبدئين إعجابهم بها وما حملته من موروث شعبي لمنطقة الباحة .

