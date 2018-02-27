” القحطاني ” يكتب قصيدة عن حكام المملكة منذ التأسيس

علي القحطاني (صدى):

أعلن سعود القحطاني ، مستشار بالديوان الملكي بمرتبة وزير ، عن كتابته لقصيدة عن حكام المملكة منذ التأسيس ووصولًا إلى اليوم ، بهدف تثقيف الشباب بتاريخ وطنهم وإنجازاته في كافة المجالات .

ونشر ” القحطاني ” ، قصيدته عبر حسابه الشخصي في موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، وعلق عليها قائلًا ” قبل فترة كانت لدينا ورشة عمل عن تاريخ المنطقة ولفت انتباهي أن بعض شبابنا لايعرفون تاريخ الدولة السعودية كاملًا. ومنذ ذلك الوقت حاولت كتابة قصيدة عن حكام الدولة منذ التأسيس وحتى اليوم. أتمنى أن تحوز على جزء من رضاكم ” .