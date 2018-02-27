كتائب الشهيد محيي الدين ال ناصر تستهدف أكبر منشأة نفطية إيرانية

طهران(صدى):

اعلنت كتائب الشهيد محيي الدين ال ناصر الجناح العسكري لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز في بيان لها نشر على موقع الحركة، مسؤوليتها عن عملية استهداف أكبر المنشآت النفطية في منطقة عبدالفارس في قضاء رامز التي حدثت في صباح يوم أمس الاثنين 26 شباط والتي وصفتها الكتائب بالعملية البطولية.

وأكدت كتائب الشهيد محيي الدين ال ناصر، أن العملية ألحقت خسائر كبيرة بأكبر المنشات النفطية في قضاء رامز.

ونشرت وكالات الأنباء الايرانية خبر استهداف أكبر المنشات النفطية في منطقة عبدالفارس في قضاء رامز والتي يطلق عليها الاحتلال الفارسي مضخة ” دره ني ” ، وكعادتها وسائل الاعلام الإيرانية اعتبرت العملية مجرد حادث عرضي فقط.