فيريا البلغاري يرفض انضمام حسين عبد الغني إلى الأخضر

نواف السالم(صدى):

رفضت إدارة نادي فيريا البلغاري سفر اللاعب حسين عبد الغني إلى معسكر الأخضر والمقام حاليًا في جدة.

وقالت مصادر : لم ترحب إدارة نادي فيريا البلغاري بسفر النجم حسين عبد الغني ظهير أيسر نادي النصر السابق إلى المملكة للانضمام إلى معسكر الأخضر.

ويستعد المنتخب العراقي لمواجهة المنتخب السعودي وديًا غدًا على ملعب البصرة الدولي في دولة العراق.

يستعد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة كأس العالم عام 2018 بروسيا في المجموعة الأولى والتي تضم كلًا من مصر، روسيا، الأوروغواي.