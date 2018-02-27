بالفيديو.. وعد تكشف حقيقة اتهام لجين عمران بالمثليه
ردت الفنانة السعودية وعد على اتهام إحدى المتابعات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإعلامية السعودية لٌجين عمران بالمثلية الجنسية مع صديقتها هبه رماح .
وقالت وعد في الفيديو ” جاني مسج اليوم الصبح يقولي أنتي صاحبة لٌجين أنصحيها ” قولتلها انصحها لأيش .. ردت قائلة ” على أنها هي وصديقتها هبه أنهن استغفر الله مع بعض ومادري إيش ” .
وتابعت وعد ” قولتلها أنتي سمعتي شئ ولا رأيتي شئ قالت لي لا .. قولتلها كيف تتكلمين عنهم وأنتي لا شوفتي شئ منهم ” .
واستطردت قائلة ” أنا أسمح لنفسي اتكلم في الموضوع لأن لٌجين أختي وهبه صديقتي الاتنين أعرفهم .. وكل الناس ياللي بتتكلم عليهن مالهم داعي ” .
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