بالفيديو.. وعد تكشف حقيقة اتهام لجين عمران بالمثليه

أماني الغامدي(صدى):

ردت الفنانة السعودية وعد على اتهام إحدى المتابعات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإعلامية السعودية لٌجين عمران بالمثلية الجنسية مع صديقتها هبه رماح .

وقالت وعد في الفيديو ” جاني مسج اليوم الصبح يقولي أنتي صاحبة لٌجين أنصحيها ” قولتلها انصحها لأيش .. ردت قائلة ” على أنها هي وصديقتها هبه أنهن استغفر الله مع بعض ومادري إيش ” .

وتابعت وعد ” قولتلها أنتي سمعتي شئ ولا رأيتي شئ قالت لي لا .. قولتلها كيف تتكلمين عنهم وأنتي لا شوفتي شئ منهم ” .

واستطردت قائلة ” أنا أسمح لنفسي اتكلم في الموضوع لأن لٌجين أختي وهبه صديقتي الاتنين أعرفهم .. وكل الناس ياللي بتتكلم عليهن مالهم داعي ” .