سجن شيرين عبدالوهاب 6 أشهر لإساءتها لمصر

أماني الغامدي(صدى):

قضت محكمة مصرية بحبس الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ 6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة 5 آلاف جنيه بتهمة الإساءة إلى بلدها.

وجاء هذا القرار بسبب تصريحات عبد الوهاب عن نهر النيل خلال إحيائها إحدى حفلاتها الفنية في لبنان ، حيث ردّت على إحدى معجباتها التي طلبت منها غناء ” مشربتش في نيلها ” بـ ” النيل فيه بلهارسيا ” .

وأضافت الدعوى، بأنه في الوقت الذي تعمل فيه أجهزة الدولة في مصر على تنشيط السياحة، تهكمت المطربة بأسلوب فظ، الأمر الذي أضحك الجمهور بصورة تعني إهانة للدولة .