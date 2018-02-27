” الأعلى للقضاء ” يبحث افتتاح دوائر قضائية ببعض المحاكم

سعيد العجل(صدى):

ينظر المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه السابع الذي يعقد غدًا الأربعاء افتتاح عدد من الدوائر القضائية في بعض المحاكم، واقتراح تعيين خريجين في السلك القضائي وترقية بعض القضاة.

وسيعقد المجلس الأعلى للقضاء بمشيئة الله اجتماعه السابع في دورته الثالثة غدًا الأربعاء الموافق 12/6/1439هـ برئاسة معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس بمقر المجلس بالرياض.

وبين الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء فضيلة الشيخ سلمان بن محمد النشوان المتحدث الرسمي للمجلس أن المجلس سيناقش في اجتماعه الموضوعات المدرجة في جدول أعماله والتي من أهمها: استكمال النظر فيما سبق عرضه على المجلس واستكملت إجراءاته ودراسة ما ورد للمجلس من تحقيقات وإصدار القرارات اللازمة في ذلك.

وأضاف النشوان أن المجلس سينظر في افتتاح عدد من الدوائر القضائية في بعض المحاكم، واقتراح تعيين خريجين في السلك القضائي وترقية بعض القضاة للدرجة التي تلي درجتهم القضائية، كما سيتدارس المجلس ما ورد إليه من طلبات النقل أو الندب أو إعادة توجيه ، وطلبات إنهاء خدمة سواء بالاستقالة أو بالإحالة على التقاعد إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة في جدول أعماله .

وفي ختام تصريحه سأل المولى تعالى أن يوفق المجلس لتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها ولاة الأمر ــ وفقهم الله ــ لدعم مسيرة القضاء في المملكة.

الجدير بالذكر أن المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/78 والتاريخ 19/9/1428هـ تنص على انعقاد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك .