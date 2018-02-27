لجميع فئات المجتمع.. أكثر من 15 كلية ومعهد تقدم دورات ” أتقن ” بعسير

حسين العلي(صدى):

بدأت الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بمنطقة عسير في جميع محافظات ومراكز منطقة عسير في إستقبال المواطنين والمواطنات الراغبين في التسجيل بالدورات التدريبية ببرنامج ( أتقن) في دورته الثالثة التي ستبدأ يوم الأحد القادم الموافق 16/6/1439 هـ لمدة أربعة أسابيع بعدد من التخصصات التقنية والمهنية .

وبين مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور عبدالله ال مرزوق بأن جميع الكليات التقنية والمعاهد الصناعية للبنين والبنات بمنطقة عسير فتحت أبوابها للمجتمع للاستفادة من هذه الدورات وأن التسجيل بالبرامج التدريبية متاح لكافة السعوديين والسعوديات لمن تتجاوز أعمارهم (15) عاماً ويتم التدريب خلال الفترة المسائية حيث يحصل المتدرب بعدها على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح بأن المرحلة الثالثة ستقدم عدداً من الدورات المتعددة في مختلف التخصصات أبرزها دورات الحاسب الالي والكهرباء وميكانيكا السيارات والشبكات والتبريد والتكييف والتمديدات المنزلية .

ودعى آل مرزوق المجتمع بالالتحاق بهذه الدورات من خلال زيارة أقرب فرع للكليات التقنية أو المعاهد الصناعية أو الدخول على الرابط التالي للتسجيل عبر بوابتها الإلكترونية https://ctc.tvtc.gov.sa .

