فيديو طريف لعروس تعلق داخل المصعد ليلة زفافها

واشنطن(صدى):

تعرضت عروس أمريكية تٌدعى ميليسا رودجر ، لموقف طريف في حفل زفافها ، حيث أٌحتجزت داخل مصعد لأكثر من 40 دقيقة عقب حدوث خلل به أدى لتعطله .

وكانت توجهت العروس ميليسا للطابق الثامن عشر كي تغتسل قبل استقبال الضيوف لكن المصعد تعطل وعلقت بين الطابقين 18 و17.

وأوضحت العروس في تعليقها على مقطع فيديو تم تداوله ، أن باب المصعد لم يفتح واعتقدت أنه سينفتح بعد دقائق، لكنها اضطرت للاتصال بخدمات الطوارئ لحل هذه المشكلة. مشيرة إلى أنها عاشت وقتاً عصيباً داخل المصعد.

وظلت العروس تنتظر داخل المصعد لمدة 40 دقيقة حتى وصول فريق الإنقاذ الذي قام بإنقاذها.