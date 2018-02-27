مستشفى الملك فيصل يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي عن وجود شواغر وظيفية إدارية وصحية، وذلك في فروعه بكل من الرياض وجدة.

وأوضح المستشفى أن الوظائف المتاحة هي: تقني تخدير، ومحلل تطبيقات، وأخصائي تقنية قلب وأوعية دموية، وصيدلاني سريري، ومنسق طبي ثاني، ومساعد ثاني طب أسنان .

وتابع مستشفى الملك فيصل التخصصي، أن ذلك بالإضافة إلى منسق تعليم شؤون التمريض، وسكرتير أول، ومدير برنامج تقنية المعلومات، ومأمور سنترال.

وأشار المستشفى إلى إنه للإطلاع على الشروط والتقديم عبر الرابط الآتي: هنا .