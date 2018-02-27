بريطانيا تعلن عن زيارة لولي العهد مارس المقبل

نايف السالم(صدى):

أعلن المتحدث باسم رئاسة وزراء بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، سيزور بريطانيا في السابع من مارس المقبل.

وأضاف المتحدث، أن الزيارة تأتي لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء تيريزا ماي تشمل قايا التطرف والإصلاح الاجتماعي، مشيراً إلى أنه ستطلق حقبة جديدة في علاقات ثنائية ترتكز على شراكة تحقق مصالح واسعة النطاق لكل من المملكتين.

كما أكد أن الزيارة ستتيح فرصة لتحسين تعاوننا في مجابهة تحديات دولية، كالإرهاب والتطرف والحرب والأزمة الإنسانية فىي اليمن وقضايا إقليمة أخرى.