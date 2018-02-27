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وظائف شاغرة بوكالة سفر عالمية بالرياض

وظائف شاغرة بوكالة سفر عالمية بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وكالة سفر عالمية، مقرها بالعاصمة الرياض، عن توافر وظائف شاغرة لكلا الجنسين، وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– موظف/ة مبيعات تذاكر، وذلك على أن تكون:

– الوظائف للجنسين.
– الوظائف للسعوديين فقط.
– أن يتراوح العمر ما بين 25 و35 سنة.
– المؤهل لا يقل عن ثانوي.
– تشترط في المتقدمين خبرة لا تقل عن سنتين بنفس المجال.
– السفر خارج الرياض.

وذكرت الوكالة، المزايا الموفرة بتلك الوظائف، كما يلي:
– توفر الشركة رواتب تتراوح ما بين 4000 و 7000 ريال، حسب الخبرة.

فيما أتاحت الشركة التقديم، من قِبل الراغبين في العمل، من خلال إرسال السيرة الذاتية، عبر البريد الإلكتروني التالي:[email protected] .


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