وظائف شاغرة بوكالة سفر عالمية بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وكالة سفر عالمية، مقرها بالعاصمة الرياض، عن توافر وظائف شاغرة لكلا الجنسين، وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– موظف/ة مبيعات تذاكر، وذلك على أن تكون:

– الوظائف للجنسين.

– الوظائف للسعوديين فقط.

– أن يتراوح العمر ما بين 25 و35 سنة.

– المؤهل لا يقل عن ثانوي.

– تشترط في المتقدمين خبرة لا تقل عن سنتين بنفس المجال.

– السفر خارج الرياض.

وذكرت الوكالة، المزايا الموفرة بتلك الوظائف، كما يلي:

– توفر الشركة رواتب تتراوح ما بين 4000 و 7000 ريال، حسب الخبرة.

فيما أتاحت الشركة التقديم، من قِبل الراغبين في العمل، من خلال إرسال السيرة الذاتية، عبر البريد الإلكتروني التالي:[email protected] .