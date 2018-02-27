بالصور.. الكشف عن سيارة ” ماكلارين 570S Spider 2018 ” الديناميكية

متابعات(صدى):

تجمع سيارة ماكلارين 570S بين الكثير من الصفات، أهمها الديناميكية والسرعة والقوة، وبالطبع الجمال والجاذبية التي تجعل الكثيرون يقعون أسرى في تصميمها وقدرتها على خطف الأنظار أينما ذهبت، وهو ما قررت ماكلارين أن تزيده برفع السقف عن مقصورة 570S لتجعلها استثنائية في كل شيء.

التصميم الخارجي

تأتي ماكلارين 570S Spider الجديدة بتصميم حاد وقوي يؤكد على قدرات السيارة الاستثنائية ويمنحها القدرة على اخافة المنافسين.

ففي المقدمة تأتي المصابيح الرئيسية المصممة بنفس تصميم شعار ماكلارين، مع الإضاءة الـ LED المتطورة، وتنساب الخطوط من جانبها على المصد الأمامي كبير الحجم الهجومي ذو فتحات التهوية الكبيرة، إضافة إلى مشتت الهواء السفلي الذي يعمل مع التصميم بشكل فعال على تحسين ثبات مقدمة السيارة خلال القيادة بسرعة.

على الجانبين تأتي العجلات المعدنية التسابقية مع الإطارات المخصصة للأداء المرتفع، واقراص المكابح كبيرة الحجم مع مكابس الكبح الضخمة، وكذلك الخطوط القوية البارزة على الجانبين التي تمتد حول المرايا رياضية التصميم المرتفعة، وفتحات التهوية الجانبية المحاطة بالكاربون فايبر.

كذلك يأتي السقف القابل للطي الذي يميز هذه النسخة السبايدر ويجعل تجربة القيادة أكثر متعة وتميزا، إضافة إلى المناطق البارزة خلف مقعدي السائق والراكب لحمايتهم في حال انقلاب السيارة.

أما في الخلف فالتصميم المتميز يمتد على المصابيح ذات الشكل البيضاوي الغير مكتمل والتي تبدو وكانها أعين تنظر بغضب للمنافسين، وتعمل بإضاءة LED، إضافة إلى المصد الخلفي الذي يضم مشتت هواء كبير يعزز من ارتكازية المحور الخلفي للسيارة، وكذلك فتحات طرد العادم كبيرة الحجم على الجانبين.

المقصورة الداخلية

داخل المقصورة جعلت ماكلارين 570S spider تركيزها الأساسي على البساطة لتمنحك تجربة السرعة كاملة وتسمح لك بالاستمتاع بكافة حواسك، وبخاصة عندما تقرر رفع السقف والاستمتاع بالهواء في تجربة اكثر تميزا من المعتاد.

فالمقصورة تعتمد على شاشة طولية في المنتصف تقدم النظام المعلوماتي وأدوات التحكم في وظائف المقصورة، إضافة إلى فتحات التهوية على شكل توربينات الطائرات، إضافة إلى تطعيمات الكاربون فايبر على لوحة القيادة وعجلة القيادة.

المحرك والأداء

تعمل ماكلارين 570S Spider بمحركV8 سعة 3.8 لتر ذو شحن توربيني مزدوج بقوة تصل إلى 570 حصان عند 7500 لفة في الدقيقة، وعزم 600 نيوتن.متر ما بين 5000 و6500 لفة في الدقيقة، ويتصل المحرك بناقل حركة من سبع سرعات يدفع بالعجلات الخلفية مع نظام انطلاق متطور من الثبات.

وبفضل منظومة القوة هذه يمكن للسيارة الانطلاق من الثبات لسرعة 100 كم/س خلال 3.2 ثانية، ولسرعة 200 كم/س خلال 9.6 ثانية، ولسرعة قصوى 315 كم/س.