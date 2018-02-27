حقوق الإنسان تشارك في فعاليات ” رالي حائل ” 2018م

طلال الغامدي(صدى):

أعلن فرع هيئة حقوق الإنسان في منطقة حائل، عن مشاركته في الفعاليات المصاحبة لرالي حائل نيسان الدولي لعام 2018م، الذي أقيم في الفترة من 24/4/1439هـ إلى 3/5/1439هـ.

حيث قام بافتتاحه، سمو الأمير عبد العزيز بن سعد، أمير منطقة حائل، ورئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة، ورئيس اللجنة العليا المنظمة لـ ” رالي حائل ” .

فيما أقيمت الفعاليات المصاحبة لرالي حائل الدولي لعام 2018م، بمنتزه المغواة للاحتفالات، حيث شهد فعاليات متنوعة وشيقة للأطفال والأسر، بالإضافة إلى الفعاليات الشبابية.

جاءت مشاركة هيئة حقوق الإنسان في مثل هذه المناسبات، في إطار العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإبراز الجهود المبذولة من حكومة المملكة في مجال حقوق الإنسان، والتعريف بالاتفاقيات التي أصبحت المملكة طرفاً فيها.