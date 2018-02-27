3 طرق لفرد الشعر بدون استخدام المكواة

نورة الشهري(صدى):

تحلم كل الفتيات بامتلاك شعر ناعم كالحرير، والبعض يفرده عند مراكز التجميل، ولكن هذا يؤذى الشعر ويسبب التلف السريع، وهناك 3 طرق يمكنك أن تقومي بهم بشكل يومي أو عند غسيل شعرك كي يساعدك على فرد الشعر طبيعياً دون تدخل حراري.

1.تمشيط الشعر حتى يجف :

استمري في تمشيط شعرك حتى وصوله إلى الجفاف التام، مشطيه كل خمس دقائق بشكل مستمر لمدة دقيقتين أو ثلاثة، فبذلك يجف الشعر بشكل مستقيم، وهذا أيضاً يساعد فروه الرأس على تنشيط الدورة الدموية بها فيعمل على نمو الشعر سريعاً وتخلصه من التلف.

2.اربطي الشعر المبلل جيداً:

عليك أن تربطين الشعر المبلل بإحكام شديد باستخدام إكسسوارات الشعر المعدنية، فهذا يشبه شكل ” لفة الطقية ” القديمة، فقط اقسمي شعرك نصفين، مشطي كل نصف جيداً حتى قرب الجفاف، ثم لفي كل نصف حول الرأس وثبتيه بواسطة الإكسسوارات المعدنية تلك.

3.ماسكات الشعر:

من أهم ماسكات الشعر التي تساعد على فرده، هو ماسك اللبن أو الزبادي مع العسل، ضعي عدد 2 كوب من اللبن أو الزبادي، 1 ملعقة مع العسل، عدد 1 بيضة، قلبيهم جيداً وضعيهم على شعرك لمدة 30 دقيقة مع لفه، واغسليه جيداً.