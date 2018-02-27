الإعلان عن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية الليلة

علي القحطاني (صدى):

أعلن حمد المنيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية، أنه سيتم الإعلان عن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام، للجهات الحكومية غير الممكنة من شغل وظائفها، مساء اليوم.

وأوضح أن المقصود بكلمة ” غير الممكنة ” ، قائلاً في رده على سؤال لإحدى المتابعات على موقع ” تويتر ” : ” توجه الوزارة المستقبلي أختي الكريمة كما صرح به الوزير في أكثر من مناسبة هو تمكين كافة الجهات الحكومية من شغل وظائفها بنفسها وفق الآلية المعتمده والمنظمة لذلك ” .