موجة غلاء بتركيا لتوفير المليارات للعمليات العسكرية على عفرين

أنقرة(صدى):

يواصل جيش الاحتلال التركي، عملياته العسكرية في منطقة عفرين شمال سوريا، مكلفاً الدولة التركية ميزانية ضخمة تصل إلى ملايين الدولارات لتوفير الأسلحة والعتاد ونفقات للجنود.

وفي هذا الإطار، لا يجد ” أردوغان ” مصدر لجلب النقود سوى جيوب شعبه، ففرض عليه زيادة جديدة على أسعار المحروقات، على أن يتم تطبيقها اعتباراً من مساء اليوم.

يشار إلى أن تركيا كانت قد رفعت أسعار البنزين في نهاية الشهر الماضي، ويعتبر سعر البنزين في تركيا من أغلى الأسعار على مستوى العالم ويحتل المركز الرابع.