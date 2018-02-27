حيل تتبعها بيلا حديد للعناية ببشرتها

أماني الغامدي(صدى):

كشفت إحدى خبيرات التجميل عن بعض الحيل التي تتبعها عارضة الأزياء بيلا حديد للعناية ببشرتها ولا تترددي أبداً بالإعتماد عليها ، حيث تٌعد بيلا من أبرز الأسماء في عالم الجمال والموضة اليوم .

اسرار يجب ان تعرفيها عن جمال بيلا حديد:

– ماسك ترطيب البشرة: من أبرز الحيل التي تعتمدها بيلا حديد في الروتين الجمالي هي إستخدام كريم الترطيب المخصص لنوع بشرتها لمدة لا تقل عن العشر دقائق. والكريم المفضل لها هو كريم ديور Dior Hydra Life Fresh Jelly Mask المفيد لتفتيح البشرة وتنعيمها.

– الاهتمام بالبشرة قبل المكياج: ما زالت بيلا حديد تعتمد على نصيحة والدتها التي قالتها لها منذ عمر المراهقة، وهي الاهتمام بالبشرة واعطاء ذلك الاولوية قبل المكياج. فمن المهمّ عدم تغطية العيوب بل العمل على معالجتها. لذلك تقول بيلا انّها لا تغادر منزلها قبل حمل الزيوت والسيروم معها خصوصاً اذا كانت مسافرة.

– شرب الكثير من الماء: من الضروري شرب كميات كبيرة من الماء يويماً للحفاظ على بشرة مرطبة وصحية، بعيداً عن الجفاف. ولا تتردد بيلا بتطبيق هذه النصيحة. وتغسل أيضاً عارضة الأزياء وجهها بالصابون المخصص لنوع بشرتها بإستمرار للحفاظ على جمال بشرتها وصفائها.

– إستخدام معجون الأسنان للحبوب: نصيحة غريبة وغير متوقعة تعتمد عليها بيلا للحفاظ على جمال بشرتها، وهي وضع معجون الأسنان فوق الحبوب التي تظهر على وجهك بسبب الإرهاق أو التعرض إلى الكمياج المكثف ، وتؤكد بيلا أن جيجي حديد، شقيقتها وعارضة الأزياء العالمية، هي التي نصحتها بهذا الإستخدام.