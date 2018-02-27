مصرع 58 سيدة وإصابة 103 أخريات بسبب مادة سامة بالحناء

طرابلس(صدى):

حذرت وزارة الصحة الليبية ، السيدات الليبيات في منشورات إعلامية ، من استخدام الحناء لاحتوائها على مواد سامة ، حيث أن الوزارة سجلت منذ عام 2011م حتى الآن 58 حالة وفاة، و 103 حالات تسمم للسيدات بسبب الحناء .

وفي نفس السياق استقبلت مستشفى مدينة المرج الليبية 3 سيدات مصابات بالتسمم جراء استخدامهن لمادة سامة بالحناء توفيت احداهن فور وصولها للمستشفى .

وأعلنت المستشفى ، انها ليست الحالة الأولى التي تواجهها النساء في ليبيا بسبب إضافة مواد كيماوية خطرة لمادة الحناء، فقد أكدت وزارة الصحة التابعة للحكومة المؤقتة بشرق البلاد توالي حالات مماثلة للعلاج فيما توفيت أخريات بذات السبب.