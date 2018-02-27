أحداث جديدة في حادث دهس طالب بـ ” بيشة “

أبها(صدى):

قرر والد الطالب الذي لقي مصرعه بعد تعرضه للدهس أمام مدرسته في بيشة، التنازل عن الشاب الذي قام بدهسه أثناء ممارسته التفحيط.

وقام نايف الهاجري، مدير التعليم بمحافظة بيشة، بزيارة مدرسة متوسطة عبدالله بن عمر في مكتب النقيع، حيث حضر طابور الصباح، مقدمًا تعازيه لمنسوبي المدرسة والطلاب، في وفاة الطالب .

فيما صاحب مدير التعليم في زيارته لمدرسة الطالب المتوفى، مدير مكتب التعليم عامر السلولي، ومشرف القيادة المدرسية حنيف شارع السعدي، بالإضافة للعديد من قيادات التعليم في بيشة .

وقدم منسوبو التعليم، واجب العزاء لذوي الطالب نواف محمد فهيد، في منزلهم بمركز الجنينة، شاكرين لولي الأمر تنازله عن الطالب المتسبب في الحادث.