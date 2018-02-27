أشهر عارضة أزياء سعودية من أصل أوكراني

نورة الشهري(صدى):

حصلت الجميلة أوكرانية الأصل ” دارينا تكاتشينو ” على صيت واسع في المملكة، حيث إنها دخلت عالم الشهرة من باب الأزياء والموضة.

حيث قالت عارضة الأزياء إنها سافرت برفقة أهلها إلى المملكة حين كان عمرها 3 سنوات، حيث إن والدها هو فلاديمير تكاتشينكو أوكراني الجنسية وترجع أصول والدتها إلى روسيا، بسبب ظروف عمل والديها الذين يعملوا مدربين لياقة بدنية.

كبرت دارينا في المملكة وأنهت دراستها في مجال الإدارة، وتعلمت العربية حتى أتقنتها، لكنها تعلمت 4 لغات أخرى من ضمنهم لغات من ضمنها الإنجليزية والفرنسية، وهو ما سهل عليها أن تعمل كمترجمة من وإلى العربية والروسية.

وفي سن 10 سنوات بدأت تجربتها كعارضة أزياء، حيث طلب منها أصدقاؤها الذين يعمل أولياء أمورهم بمجال تصميم الملابس للأطفال، على الرغم من أنه يعد من المستحيل في المملكة، حيث لم يكن متاحًا للمرأة أن تظهر وجهها، لكن نجحت التجربة وحين كبرت دارينا بدأت في عرض العباءات.

ومن العروف أن عارضات الأزياء صاحبات الأجسام النحيفة والطويلة، لذلك كانت تحافظ دارينا تكاتشينو على قوامها بممارسة الرياضة بشكل دوري مرتين في الأسبوع، لكنها لا تتبع نوعًا معينًا من الحمية الغذائية مؤكدة.

ودعت دارينا الجميع لزيارة المملكة خاصة بعد صدور أكثر من مرسوم يسهل الحياة للمرأة هناك وعلى رأس تلك القرارات، قرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة، موضحًا أن تلك القرارات سهلت الحياة ومكنت المرأة من العمل.