شركات الشلهوب تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض وجدة
أعلنت مجموعة شركات الشلهوب التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن وجود وظائف خالية للرجال والنساء، وذلك في فروع الشركة بكل من الرياض وجدة.
وأوضحت ” الشلهوب ” أن المسميات الوظيفية المتاحة هي:
Retail Intelligence Executive
Sales Executive – Carolina Herreira
Shop Supervisor – Smashbox
Make up Artist – Al Jamal – RUH
Warehouse Operative – RUH – REAL
Digital Marketing Executive
Beauty Advisor – Givenchy – KBR
Fashion – Tailor – Tryano – AUH
PSAS In Charge – Logistics – JED
Make Up Artist – Wojooh Granada – Riyadh (Female)
ودعت الشركة المهتمين بالوظائف إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني الآتي:
www.chalhoubgroupcareers.com
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