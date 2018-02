شركات الشلهوب تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض وجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة شركات الشلهوب التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن وجود وظائف خالية للرجال والنساء، وذلك في فروع الشركة بكل من الرياض وجدة.

وأوضحت ” الشلهوب ” أن المسميات الوظيفية المتاحة هي:

Retail Intelligence Executive

Sales Executive – Carolina Herreira

Shop Supervisor – Smashbox

Make up Artist – Al Jamal – RUH

Warehouse Operative – RUH – REAL

Digital Marketing Executive

Beauty Advisor – Givenchy – KBR

Fashion – Tailor – Tryano – AUH

PSAS In Charge – Logistics – JED

Make Up Artist – Wojooh Granada – Riyadh (Female)

ودعت الشركة المهتمين بالوظائف إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني الآتي:

www.chalhoubgroupcareers.com