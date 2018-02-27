خروج زوجين من الحكومة اليونانية بعد تلقي الزوجة ” بدل سكن “

أثينا(صدى):

قام وزير الاقتصاد اليوناني، بتقديم استقالته في ساعة مبكرة، من اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ساعات على إقالة زوجته، من منصبها ” وزيرة دولة ” ، بعدما تبين أنها تتلقى بدل سكن، مع أنهما ميسورا الحال.

وفي ذات السياق، أصدر مكتب الحكومة، بيان أوضح أن رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، قبل استقالة وزير الاقتصاد ديمتري باباديمتريو.

ويجدر الإشارة إلى أن الزوجان، خبيري اقتصاد بارزين، مقيمين في الولايات المتحدة، وأخذا إجازة غياب؛ للعودة إلى اليونان والانضمام للحكومة، في 2015 و2016، ولديهما منزل دائم في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أنهما من الميسورين، إلا أن ” انتونوبولوس ” أثارت جدلًا، بعد أنباء ذكرت أنها طلبت بدل سكن شهري بقيمة ألف يورو، تمنح لأعضاء الحكومة الذين لا يملكون منازل في أثينا.

ومن جانبها، ردت ” انتونوبولوس ” ، وقالت: ” لم أرد أبدًا إهانة الشعب اليوناني، أفهم أن وضعي المالي، كما يعكسه إعلاني الضريبي، قد فاقم الاستهجان الشعبي ” .