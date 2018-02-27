وافدو المملكة يحتلون المركز الخامس في أعلى الرواتب العربية

نايف السالم(صدى):

أظهر مسح أجراه مصرف ” HSBC ” أنه تحتل المملكة المرتبة الخامسة عربيًا، والـ22 عالميًا بتصنيف الدول التي يتقاضى فيها المغتربون أعلى دخل.

وشمل المسح نحو 28 ألف مغترب في نحو 159 بلدًا؛ موضحًا أنه بلغ متوسط الدخل السنوي للوافدين المقيمين في المملكة نحو 116.7 ألف دولار سنوي.

وجاءت إمارة دبي في المركز الأول عربيًا والـ11 عالميًا؛ إذ وصل متوسط دخل المغترب فيها إلى نحو 138.2 ألف دولار سنويًا؛ في حين حلت العاصمة القطرية الدوحة في المركز الثاني عربيًا والـ15 عالميًا، بمتوسط دخل بلغ 131.4 ألف دولار.

واحتلت إمارة أبو ظبي المركز الثالث عربيًا والـ16 عالميًا؛ حيث يتقاضى المقيم فيها متوسط دخل يصل إلى نحو 127.5 ألف دولار، فيما حلت الكويت في المرتبة السابعة عشرة عالميًا والرابعة عربيًا؛ حيث بلغ متوسط الدخل السنوي للمغتربين المقيمين فيها نحو 123 ألف دولار سنويًا.

وأشار المسح إلى أنه احتلت العاصمة السعودية الرياض المرتبة الخامسة عربيًا بعد الكويت، والـ22 عالميًا، بمتوسط دخل يبلغ 116.7 ألف دولار، ومن بعدها العاصمة العمانية مسقط بمتوسط بلغ 113.7 ألف دولار.