فالفيردي يدرس استبعاد سواريز

ماجد محمد(صدى):

يدرس مدرب البرسا إرنستو فالفيردي، استبعاد اللاعب لويس سواريز عن مواجهة لاس بالماس، المقرر إقامتها الخميس المقبل، في إطار الدوري الإسباني.

وفشل ” سواريز ” خلال مواجهة جيرونا في الحصول على إنذار لتجنب خطر الإيقاف قبل المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد؛ لذلك لا يوجد بديل عن إراحة اللاعب خوفًا من فقدان خدماته أمام الأتلتي.

وقالت مصادر إنه من المحتمل جداً أن نرى عملية المداورة تتم خلال لقاء لاس بالماس، مضيفة أ، فالفيردي قد يريح كلاً من لويس سواريز، بيكي، راكيتيتش أو بوسكيتس في خط الوسط.