برقية شكر من الأمير سلطان بن سلمان لوزير الزراعة

نايف السالم(صدى):

توجه سمو الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ببرقية شكر وتقدير لوزير البيئة والزراعة والمياه عبد الرحمن الفضلي، وذلك على مبادرة الوزارة بتنفيذ حملة التنمية المستدامة للمراعي والغابات.

جاءت هذه المبادرة ضمن برنامج التحول الوطني حتى نهاية عام 2020م، وتستهدف زراعة 4 ملايين شجرة في جميع مناطق المملكة.

حيث نوه سموه، إلى أهمية المبادرة، في تطوير السياحة البيئية، ونمو الحركة السياحية في المملكة، فيما جاءت هذه البرقية إثر حملة تدشين وتشجير (غابة منتزه مشار الوطني)، ومشاركة هيئة السياحة والتراث في هذه المبادرة.

وأعرب سمو الأمير سلطان، عن تمنيه التوفيق والنجاح لوزير الزراعة، وكافة منسوبي الوزارة، لخدمة القطاع الزراعي بالمملكة، مؤكدًا تطلعه لاستمرار التعاون بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والوزارة، لإقامة هذه البرامج والحملات التطوعية، وتشجيع الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص والمجتمع، للمحافظة على المنتزهات الوطنية والغطاء النباتي، وكذلك المواقع السياحية الطبيعية التي تتميز بها مناطق المملكة.