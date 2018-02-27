مؤشر السوق يغلق منخفضا.. و ” نمو ” يرتفع

عادل الحربي (صدى):

اختتم مؤشر السوق جلسة، اليوم الثلاثاء، متراجعًا بنسبة 0.1% بخسارة 6 نقاط ليغلق عند مستوى 7465 نقطة، بينما أغلق مؤشر السوق الموازية ” نمو ” على ارتفاع.

وبلغت القيمة الإجمالية لتداولات اليوم نحو 2.8 ريال، وسط عدد أسهم متداولة بلغت أكثر من 114 مليون سهم تقاسمتها 89 ألف صفقة، ارتفعت خلالها أسهم 67 شركة، فيما أغلقت أسهم 110 شركة على تراجع.

وشهدت الجلسة تراجعًا لأغلبية الأسهم المتداولة، حيث تصدر سهم ” عسير ” تراجعات اليوم بالنسبة القصوى عند 11.16 ريال، وتراجه سهم ” زهرة الواحة ” بأكثر من 3% عند 48.45 ريال.

كما أنهت أسهم كلًا من ” التعاونية، معادن، العربي الوطني، ومجموعة صافولا ” تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوحت بين 1 و3%.

وسجل سهم ” التصنيع الوطنية ” أعلى إغلاق في نحو عام، حيث صعد بالنسبة القصوى عند 17.80 ريال، واكتسب سهم ” الكيميائية الأساسية ” نقطتين ليغلق عند 21.60 ريال.

وكانت أسهم شركات ” التصنيع, ميدغلف للتأمين, مبكو, رعاية, وأنابيب ” الأكثر ارتفاعًا, بينما أسهم شركات ” عسير, التعاونية, المصافي, الواحة, والعربي ” فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات.

وفي المقابل أغلق مؤشر الأسهم الموازية ” نمو ” اليوم مرتفعًا 7.78 نقطة ليغلق عند مستوى 3048.66 نقطة, وسط تداولات بلغت قيمتها أكثر من 798 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 47 الف سهم تقاسمتها أكثر من 125 صفقة.