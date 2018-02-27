بالصور.. الاعتداء على مساعد إداري بـ3 طعنات بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

هجم مواطن على مساعد إداري داخل مدرسة بالطائف، محدثا به عدة إصابات بالإضافة إلى 3 طعنات، نُقل على إثرها للمستشفى للعلاج عن طريق أحد زملائه، فيما تم ضبط المُعتدي من قبل الجهات الأمنية بعد أن تمكن منسوبو المدرسة من إغلاق بوابة المبنى ومحاصرته منعًا لخروجه.

وأوضحت المصادر أن: ” مواطن في الأربعينات من عمره، مُرتديًا قميص نوم، تُشير المعلومات إلى أنَ ابنه من طُلاب المدرسة، حضر بمركبته لابتدائية في الحوية شمال الطائف اليوم قبل موعد انصراف الطُلاب، وتسلل بمركبته داخل فناء المدرسة، ما دفعَ ” مساعد إداري ” للمدرسة لمواجهته مُحاولًا منعه ومُطالبًا إياه بإخراج مركبته من داخل المنشأة التعليمية باعتبارهُ مُخالفًا للنظام. ”

وتابعت: ” إلا أنَ المواطن رفضَ الانصياع لتوجيهات المساعد الإداري، ودخلَ معه في نقاشٍ حاد أدى لتلفظه عليه بألفاظ قاسية ونابية وغير مقبولة، ومن ثمَ خرجَ من مركبته حاملًا سلاحًا أبيض ” سكين ” ، حيث سدد ثلاث طعنات مُتفرقة أصابت كتفه الأيسر ويده اليمني. ”

وأشارت إلى أنه تم بعد ذلك نقل المساعد الإداري للمُستشفى من قبل أحد زملائه، فيما تعاملت إدارة المدرسة مع منسوبيها مع المعتدي بإغلاق بوابة المدرسة وإبلاغ الجهات الأمنية، حيث حضرَ الأمن وتسلمه، ومن ثمَ تسليمه للشرطة.