تحرير 9 مخالفات لأصحاب مشاغل التجميل النسائية في صبيا

تركي السالم(صدى):

أوضح رئيس بلدية محافظة صبيا، سفر بن سعد آل زاحم الشهراني، أن القسم النسائي بالبلدية نفَّذ عدد من الجولات المسائية لمراقبة مشاغل التجميل النسائية، حيث تم تحرير تسع مخالفات لأصحاب المشاغل.

وأضاف أن المشاغل خالفت المعايير المهنية في إجراءات الرخص والاشتراطات الصحية العامة، مشيرة إلى أنه تم تحريرها لحماية روادها من أي تجاوزات تتعلق بطبيعة المواد المستخدمة خصوصًا مستحضرات التجميل، والأجهزة الطبية المستخدمة في تعقيم الأدوات التجميلية.

وأشار إلى أنه تم غلق مشغل مخالف للضوابط والإجراءات النظامية، مضيفاً أن الجولات شملت معاينة مستوى النظافة للمشاغل والعاملات فيها.

وطالب ” الشهراني ” ، أصحاب المشاغل النسائية بالالتزام بالمعايير المطلوبة لمزاولة العمل، مشدداً على حرص البلدية متابعة جولاتها الرقابية حسب الفترات المجدولة، للتأكد من الإجراءات المهنية المستند عليها في تنفيذ العمل.

يأتي ذلك ضمن خطة مجدولة سيتم تنفيذها على مدى الأسابيع والأشهر القادمة، والتي تستهدف مشاغل التجميل النسائية في المحافظة، بقصد مراقبة ومتابعة المشاغل والحد من التجاوزات المهنية الحاصلة في تلك المشاغل خلال الفترة المسائية.