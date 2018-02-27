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وظائف خالية في شركة صناعية برواتب تصل لـ 4000 ريال

وظائف خالية في شركة صناعية برواتب تصل لـ 4000 ريال
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إحدى الشركات الصناعية، المتواجدة في الصناعية الثانية لمدينة الدمام، عن حاجتها لتشغيل موظفين، وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:
– عدد 5 عمال.
– عدد 2 معقبين.
– عدد 2 حارس أمن.

وأوضحت الشركة المزايا المتوفرة بهذه الوظائف، كما يلي:

– الرواتب الموفرة والشاملة لجميع البدلات:

– العمال 3500 ريال.
– المعقبين 4000 ريال.
– حارس أمن 3500 ريال.
– تقدم الشركة تامين طبي زائد تأمينات اجتماعية.
– يستفيد الموظفون من أجازة جمعة وسبت.
– توفر الشركة أجازة سنوية 21 يوم.

فيما أتاحت الشركة التقديم، من قِبل الراغبين في العمل، من خلال إرسال السيرة الذاتية، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]


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