وظائف خالية في شركة صناعية برواتب تصل لـ 4000 ريال

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إحدى الشركات الصناعية، المتواجدة في الصناعية الثانية لمدينة الدمام، عن حاجتها لتشغيل موظفين، وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– عدد 5 عمال.

– عدد 2 معقبين.

– عدد 2 حارس أمن.

وأوضحت الشركة المزايا المتوفرة بهذه الوظائف، كما يلي:

– الرواتب الموفرة والشاملة لجميع البدلات:

– العمال 3500 ريال.

– المعقبين 4000 ريال.

– حارس أمن 3500 ريال.

– تقدم الشركة تامين طبي زائد تأمينات اجتماعية.

– يستفيد الموظفون من أجازة جمعة وسبت.

– توفر الشركة أجازة سنوية 21 يوم.

فيما أتاحت الشركة التقديم، من قِبل الراغبين في العمل، من خلال إرسال السيرة الذاتية، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]